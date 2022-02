Giulia viaggia in treno

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 30 gennaio 2022) Avevo voglia di fare un viaggio ine curiosando sul web ho trovato un blog su Instagram che ha catturato la mia attenzione. Si tratta di una pagina curata da una giovanetrice, apparentemente potrebbe sembrare un blog di viaggi come tanti altri, ma osservando meglio si capisce che c’è di più. Intanto non ci sono tutte quelle foto super ritoccate di luoghi meravigliosi ma irraggiungibili, non c’è finzione. C’è una ragazza che scrive a penna i suoi itinerari e li condivide con chi ha voglia di conoscere soprattutto i tanti splendidi angoli nascosti del nostro Paese. Nei commenti non trovi solo le risposte automatiche dei bot tipo “send pic” o “promote it”, come ormai accade in troppe pagine Instagram, ma vera interazione con persone reali che si incuriosiscono, fanno apprezzamenti sinceri, ricordano i bei momenti grazie ai post di ...