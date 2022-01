Gf Vip 6, nessun copione-gate: Manila Nazzaro parla con Delia Duran che le svela tutta la verità! (Di domenica 30 gennaio 2022) Il copione-gate che sembrava essere scoppiato nella Casa del Gf Vip 6 si è ben presto rivelato un clamoroso fraintendimento. Ma andiamo con ordine. Oggi pomeriggio Jessica Selassié, parlando in giardino con Manila Nazzaro, Giucas Casella e sua sorella Lulù Selassié, ha fatto loro una confessione a proposito di Delia Duran: Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio e l’altra che stava come leggendo o tenendo una cosa. Quando ci ha visto entrare si è letteralmente spaventata, è proprio sbiancata, e poi ha spinto con la mano. Secondo me c’ha qualcosa che lei legge all’interno di questo armadio. Sono sicura, ha sbiancato, proprio come se non si aspettava… tanto che poi ha chiuso subito l’armadio! Sul web si è ... Leggi su isaechia (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilche sembrava essere scoppiato nella Casa del Gf Vip 6 si è ben presto rivelato un clamoroso fraintendimento. Ma andiamo con ordine. Oggi pomeriggio Jessica Selassié,ndo in giardino con, Giucas Casella e sua sorella Lulù Selassié, ha fatto loro una confessione a proposito di: Prima sono entrata in camera e ho vistoche aveva una mano sull’anta dell’armadio e l’altra che stava come leggendo o tenendo una cosa. Quando ci ha visto entrare si è letteralmente spaventata, è proprio sbiancata, e poi ha spinto con la mano. Secondo me c’ha qualcosa che lei legge all’interno di questo armadio. Sono sicura, ha sbiancato, proprio come se non si aspettava… tanto che poi ha chiuso subito l’armadio! Sul web si è ...

