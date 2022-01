Gatti Juve fa arrabbiare il Torino: la rivelazione sul sorpasso ai granata (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il sorpasso della Juve sul Torino per Gatti ha fatto arrabbiare i granata: la rivelazione sul colpo bianconero La Juve ha davvero beffato il Torino per Gatti. Gianluca Di Marzio, a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha svelato alcuni dettagli dell’operazione messa a segno in queste ore. Il Torino aveva già una cena prenotata col Frosinone per chiudere l’affare. Gatti, infatti, avrebbe preso il posto di Izzo destinato al Cagliari. La Juve si è inserita e ha effettuato il sorpasso decisivo che ha fatto arrabbiare i granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildellasulperha fatto: lasul colpo bianconero Laha davvero beffato ilper. Gianluca Di Marzio, a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha svelato alcuni dettagli dell’operazione messa a segno in queste ore. Ilaveva già una cena prenotata col Frosinone per chiudere l’affare., infatti, avrebbe preso il posto di Izzo destinato al Cagliari. Lasi è inserita e ha effettuato ildecisivo che ha fatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

