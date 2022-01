Francesco Vecchi, chi è: età, altezza, peso, moglie collega della tv e figli (Di domenica 30 gennaio 2022) Suo nonno era Guglielmo Zucconi, un acclamato giornalista che gli ha trasmesso questa passione. Francesco Vecchi è da sempre immerso in questo mondo fatto di notizie. Già da bambino infatti accompagnava il nonno in redazione, e non era raro che leggesse i pezzi scritti da lui in anteprima. Tutto questo gli ha permesso di fare sua questa professione e anche, forse, di avere sempre nella sua vita un pezzo importante della vita del celebre Guglielmo Zucconi. Si era laureato alla Bocconi in Discipline economiche e sociali, e dopo aveva proseguito i suoi studi in Germania e negli Stati Uniti, rispettivamente a Kiel e a Philadelphia. E una volta tornato in Italia, Francesco Vecchi ha subito iniziato a far parte del mondo della televisione, conducendo programmi come Mattino 5, che gli ... Leggi su tuttivip (Di domenica 30 gennaio 2022) Suo nonno era Guglielmo Zucconi, un acclamato giornalista che gli ha trasmesso questa passione.è da sempre immerso in questo mondo fatto di notizie. Già da bambino infatti accompagnava il nonno in redazione, e non era raro che leggesse i pezzi scritti da lui in anteprima. Tutto questo gli ha permesso di fare sua questa professione e anche, forse, di avere sempre nella sua vita un pezzo importantevita del celebre Guglielmo Zucconi. Si era laureato alla Bocconi in Discipline economiche e sociali, e dopo aveva proseguito i suoi studi in Germania e negli Stati Uniti, rispettivamente a Kiel e a Philadelphia. E una volta tornato in Italia,ha subito iniziato a far parte del mondotelevisione, conducendo programmi come Mattino 5, che gli ...

