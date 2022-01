Egitto vs Marocco: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Due pesi massimi nordafricani si batteranno per un posto nelle semifinali della Coppa d’Africa, quando Egitto e Marocco si sfideranno oggi domenica 30 gennaio allo Stade Ahmadou Ahidjo. Questo sarà il primo incontro tra le due squadre dal 2017, quando il Marocco ha ottenuto una comoda vittoria per 3-1 nelle qualificazioni all’Africa Nations Championship e gli Atlas Lions sperano in una ripetizione di quel risultato. Il calcio di inizio di Egitto vs Marocco è previsto alle 16 Prepartita Egitto vs Marocco: a che punto sono le due squadre? Egitto L’Egitto di Carlos Queiroz ha ottenuto il suo miglior risultato alla Coppa d’Africa mercoledì scorso, quando ha eliminato la Costa d’Avorio favorita del torneo ai calci di rigore dopo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022) Due pesi massimi nordafricani si batteranno per un posto nelle semifinali della Coppa d’Africa, quandosi sfideranno oggi domenica 30 gennaio allo Stade Ahmadou Ahidjo. Questo sarà il primo incontro tra le due squadre dal 2017, quando ilha ottenuto una comoda vittoria per 3-1 nelle qualificazioni all’Africa Nations Championship e gli Atlas Lions sperano in una ripetizione di quel risultato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’di Carlos Queiroz ha ottenuto il suo miglior risultato alla Coppa d’Africa mercoledì scorso, quando ha eliminato la Costa d’Avorio favorita del torneo ai calci di rigore dopo ...

Advertising

periodicodaily : Egitto vs Marocco: pronostico e possibili formazioni #CoppaDAfrica #CAF #30gennaio - Ahmed21052855 : RT @capuanogio: Nel #Marocco che oggi sfida l'#Egitto in Coppa d'Africa gioca Adam #Masina. Ha doppio passaporto e 6 presenze con la nostra… - capuanogio : Nel #Marocco che oggi sfida l'#Egitto in Coppa d'Africa gioca Adam #Masina. Ha doppio passaporto e 6 presenze con l… - zazoomblog : Egitto-Marocco oggi Coppa d’Africa 2022: orario canale tv dove vederla programma streaming probabili formazioni -… - Fantacalciok : Le partite di oggi, Domenica 30 gennaio 2022: Egitto - Marocco in primo piano -