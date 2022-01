Dal Lecce al Cosenza, ecco quando giocherà la Strega: al “Vigorito” solo in infrasettimanale (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arrivederci a marzo per assistere alle gare casalinghe del Benevento nel fine settimana. Per tutto febbraio, la Strega giocherà al “Ciro Vigorito” solo in infrasettimanale. Lo impongono le esigenze di calendario, dopo i due turni di dicembre rinviati causa covid. La Lega ha reso noti giorni e orari dalla 3^ alla 9^ giornata del girone di ritorno, con la formazione di Caserta che giocherà tre volte in casa e quattro in trasferta. Questi, nello specifico, gli appuntamenti che vedranno protagonisti i giallorossi: Domenica 13 febbraio 2022: Lecce-Benevento (ore 15:30) Mercoledì 16 febbraio 2022: Benevento-Ascoli (ore 18:30) Domenica 20 febbraio 2022: Cittadella-Benevento (ore 15:30) Mercoledì 23 febbraio 2022: Benevento-Como (ore ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arrivederci a marzo per assistere alle gare casalinghe del Benevento nel fine settimana. Per tutto febbraio, laal “Ciroin. Lo impongono le esigenze di calendario, dopo i due turni di dicembre rinviati causa covid. La Lega ha reso noti giorni e orari dalla 3^ alla 9^ giornata del girone di ritorno, con la formazione di Caserta chetre volte in casa e quattro in trasferta. Questi, nello specifico, gli appuntamenti che vedranno protagonisti i giallorossi: Domenica 13 febbraio 2022:-Benevento (ore 15:30) Mercoledì 16 febbraio 2022: Benevento-Ascoli (ore 18:30) Domenica 20 febbraio 2022: Cittadella-Benevento (ore 15:30) Mercoledì 23 febbraio 2022: Benevento-Como (ore ...

Advertising

anteprima24 : ** Dal #Lecce al #Cosenza, ecco quando giocherà la #Strega: al 'Vigorito' solo in infrasettimanale **… - sportli26181512 : Plizzari: 'Felicissimo di iniziare una nuova avventura con il Lecce': Alessandro Plizzari, ceduto in prestito dal M… - domthewizard : @marco__lecce Ecco, mi sembrava strano che chiedesse la verifica senza passare dal mio idolo SM lM della @juventusfc ?? - CalcioWebPuglia : Calciomercato Lecce, preso Plizzari in prestito dal Milan - PugliaStream : Grave malore in banca per una donna: salvata dall'infermiera fuori dal servizio -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Lecce 'The Rumble in the Jungle; similitudini nerazzurre... Prima il Picasso di Lecce, poi Lukaku e infine Hakimi. Il pubblico nemico (tifosi di altro breed, e ... L'Inter ha quell'intelligenza chirurgica che mi ricorda Alì durante quell'incontro! Dal punto di ...

DIRETTA/ Vicenza Alessandria (risultato 0 - 0) video streaming tv: pressing grigiorosso ...8 punti anche dopo l'ultimo 3 - 3 interno contro il Cittadella al quale è seguito il ko di Lecce. ... Risponderà l' Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3 - 4 - 1 - 2 così schierato dal primo ...

Calciomercato Juve, Olivieri torna dal Lecce e va al Perugia Corriere dello Sport Plizzari: "Felicissimo di iniziare una nuova avventura con il Lecce" Alessandro Plizzari, ceduto in prestito dal Milan al Lecce, è atterrato ieri a Brindisi assieme al direttore tecnico giallorosso Corvino ed al presidente Sticchi Damiani. Al ...

Lecce, l'antico calzificio nel centro storico: le foto di una storia quasi dimenticata I più vecchi potrebbero averne una memoria sbiadita ma in tantissimi non immaginano di certo che volto avesse un tempo questo frequentato angolo della città vecchia. In piazza ...

Prima il Picasso di, poi Lukaku e infine Hakimi. Il pubblico nemico (tifosi di altro breed, e ... L'Inter ha quell'intelligenza chirurgica che mi ricorda Alì durante quell'incontro!punto di ......8 punti anche dopo l'ultimo 3 - 3 interno contro il Cittadella al quale è seguito il ko di. ... Risponderà l' Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3 - 4 - 1 - 2 così schieratoprimo ...Alessandro Plizzari, ceduto in prestito dal Milan al Lecce, è atterrato ieri a Brindisi assieme al direttore tecnico giallorosso Corvino ed al presidente Sticchi Damiani. Al ...I più vecchi potrebbero averne una memoria sbiadita ma in tantissimi non immaginano di certo che volto avesse un tempo questo frequentato angolo della città vecchia. In piazza ...