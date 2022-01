Covid, morta una bimba di due anni. In 24 ore 104mila nuove infezioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Una bambina di due anni è morta a seguito di una grave insufficienza respiratoria causata dal Covid. La piccola ha perso la vita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Era giunta in gravissime condizioni da Catanzaro in imminente pericolo di vita. La nota dell’ospedale Positiva al Coronavirus, era arrivata all’ospedale romano “già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali” secondo quanto riferisce il nosocomio. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari “la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo in ospedale“. Lo ha comunicato in una nota congiunta l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – “Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza“, conclude la nota. Vano il trasferimento in ... Leggi su velvetmag (Di domenica 30 gennaio 2022) Una bambina di duea seguito di una grave insufficienza respiratoria causata dal. La piccola ha perso la vita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Era giunta in gravissime condizioni da Catanzaro in imminente pericolo di vita. La nota dell’ospedale Positiva al Coronavirus, era arrivata all’ospedale romano “già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali” secondo quanto riferisce il nosocomio. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari “la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo in ospedale“. Lo ha comunicato in una nota congiunta l’Unità di Crisidella Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – “Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza“, conclude la nota. Vano il trasferimento in ...

