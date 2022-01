Can Yaman: il libro sbarca anche a “Striscia la notizia” (Video) (Di domenica 30 gennaio 2022) A distanza di due mesi dall’uscita di “Sembra strano anche a me” di Can Yaman se ne continua a parlare anche in Televisione Can Yaman tra i successi legati alla sua attività di attore colleziona anche altri successi riguardo il suo libro, dal titolo “Sembra strano anche a me”. Nelle sue stories Instagram, in queste ore, l’attore ha condiviso la promozione che Striscia la notizia ha fatto del suo libro. “Per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità” così Can Yaman, sul suo profilo Instagram, aveva annunciato l’uscita del suo primo libro, che ha riscosso un grande successo, finendo anche su Amazon in 1° ... Leggi su 361magazine (Di domenica 30 gennaio 2022) A distanza di due mesi dall’uscita di “Sembra stranoa me” di Canse ne continua a parlarein Televisione Cantra i successi legati alla sua attività di attore collezionaaltri successi riguardo il suo, dal titolo “Sembra stranoa me”. Nelle sue stories Instagram, in queste ore, l’attore ha condiviso la promozione chelaha fatto del suo. “Per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità” così Can, sul suo profilo Instagram, aveva annunciato l’uscita del suo primo, che ha riscosso un grande successo, finendosu Amazon in 1° ...

