Calciomercato: Juve. Kulusevski parte per Londra, lo aspetta Tottenham (Di domenica 30 gennaio 2022) "Sono stato bene qui, un giorno potrei tornare" TORINO - Dejan Kulusevski sta per dire addio alla Juventus. L'esterno svedese ha lasciato Torino per raggiungere Londra, dove ad attenderlo c'è la firma ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) "Sono stato bene qui, un giorno potrei tornare" TORINO - Dejansta per dire addio allantus. L'esterno svedese ha lasciato Torino per raggiungere, dove ad attenderlo c'è la firma ...

