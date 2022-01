Basket | Nba | Curry e Thompson decisivi in successo Golden State su Brooklyn

(Di domenica 30 gennaio 2022) San Francisco, 30 gen. -(Adnkronos) - IWarriors (37-13) superano in casa per 110-106 iNets (29-20). Le stelle dei californiani Stephe Klayfaticano enormemente nei primi tre quarti, segnando appena 12 punti in coppia con 4/23 al tiro di cui 2/14 da tre punti. Nel quarto periodo del big match controperò salgono di livello come solo i campioni sanno fare, segnandone 23 in coppia di cui gli ultimi 17 di squadra per chiudere la partita, combinando per la tripla del +4 realizzata da(16 punti) a 12 secondi dalla fine su assist di(19+7+8) — decisiva nonostante gli sforzi eroici di Kyrie Irving. L'unica stella a disposizione dei Nets — con Durant fuori per l'infortunio al ginocchio e Harden ...

Miami, 30 gen. - La partita più pazza della notte Nba e probabilmente dell'intera stagione va in scena a Miami, dove i Raptors (24-23) vincono per 124-120 sugli ...