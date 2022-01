Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena: torna in studio una coppia molto discussa (Di domenica 30 gennaio 2022) torna una coppia molto discussa a Uomini e Donne: ad anticiparlo è la pagina Instagram UominieDonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. La registrazione di venerdì 28 gennaio 2022 ha visto il ritorno in studio di due coppie nate di recente all’interno di Uomini e Donne. Come accade in genere, dopo qualche tempo dalla scelta del trono classico L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 30 gennaio 2022)una: ad anticiparlo è la pagina Instagramclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. La registrazione di venerdì 28 gennaio 2022 ha visto il ritorno indi due coppie nate di recente all’interno di. Come accade in genere, dopo qualche tempo dalla scelta del trono classico L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni Febbraio 2022: Andrea Nicole torna in studio - SerieTvserie : Uomini e Donne anticipazioni: ospiti Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim - tvblogit : Uomini e Donne anticipazioni: ospiti Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim - infoitcultura : Andrea Nicole Conte racconta : “A me la violenza paralizza e…” « News e Anticipazioni Uomini e Donne - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni, Andrea Nicole torna in studio con Ciprian e dichiara: 'Quella frase ha sminuito tutt… -