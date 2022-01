Agenas: occupazione terapie intensive scende in 11 regioni, media al 16% (Di domenica 30 gennaio 2022) scende l'occupazione delle terapie intensive dei malati Covid in 11 regioni e il valore medio nazionale passa al 16% con la riduzione di un punto percentuale. Stabili invece i reparti non critici fermi al 30% secondo i dati Agenas L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 30 gennaio 2022)l'delledei malati Covid in 11e il valore medio nazionale passa al 16% con la riduzione di un punto percentuale. Stabili invece i reparti non critici fermi al 30% secondo i datiL'articolo proviene da Firenze Post.

