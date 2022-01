Traffico Roma del 29-01-2022 ore 10:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità fino alle ore 17 Per potature possibili chiusure su via di Ponte Salario sulla tangenziale direzione San Giovanni per lavori c’è un restringimento di carreggiata all’altezza di viale Somalia Intanto in zona piazza Vescovio sono terminati i lavori a via di Novella ripristinati quindi viabilità e trasporto pubblico infine oggi pomeriggio in centro o corteo del Movimento per il diritto all’abitare tra Piazza Vittorio via Merulana via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia possibili chiusure e deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico sempre nel pomeriggio è sempre in centro è in programma anche una manifestazione a Piazzale Ugo La Malfa zona circo In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità fino alle ore 17 Per potature possibili chiusure su via di Ponte Salario sulla tangenziale direzione San Giovanni per lavori c’è un restringimento di carreggiata all’altezza di viale Somalia Intanto in zona piazza Vescovio sono terminati i lavori a via di Novella ripristinati quindi viabilità e trasporto pubblico infine oggi pomeriggio in centro o corteo del Movimento per il diritto all’abitare tra Piazza Vittorio via Merulana via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia possibili chiusure e deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico sempre nel pomeriggio è sempre in centro è in programma anche una manifestazione a Piazzale Ugo La Malfa zona circo In collaborazione con Luce Verde infomobilità

