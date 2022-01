Serie B | Plizzari dal Milan al Lecce | è ufficiale

(Di sabato 29 gennaio 2022) la cessione in prestito del portiere rossonero Ilha comunicato ufficialmente la cessione di Alessandroal. La nota del club rossonero: «ACcomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandroall’USfino al 30 giugno 2022. Il Club augura ad Alessandro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il giovane Daniel Maldini potrebbe infatti vivere un'avventura in prestito inB con la maglia ... sono fiducioso di concludere.' Destino simile pure per l'estremo difensore Alessandro...LECCE ( di Carmen Tommasi ) - In casa Lecce è il giorno di Antonino Ragusa e Alessandro, i due ultimi ed importanti colpi di mercato del direttore dell'area tecnica del Lecce ...inA, ...AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari all'US Lecce fino al 30 giugno 2022.Non solo calciomercato in entrata, il Milan come comunicato sul proprio sito ha ufficializzato la cessione di Alessandro Plizzari ...