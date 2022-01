Salernitana scatenata | in arrivo tre colpi da novanta!

(Di sabato 29 gennaio 2022)attiva sul mercato, il ds Sabatini si sta adoperando per riuscire a centrare l’obiettivo salvezza. Tante le idee del dirigente, non troppo il budget a disposizione, ma il mercato si fa anche solo con le idee. Dopo la pazza idea Diego Costa, non ancora tramontata. Kaio Jorge-Juventus Arrivano altri due nomi che piacciono dalle parti di da Salerno. Per l’attacco si studia Kaio Jorge, giovane interessantissimo che cerca affermazione in Italia e che alla Juventus è ormai chiuso definitivamente dall’di Vlahovic. Il secondo nome è quello di Amadou Diawara, ex-Napoli e Roma per dare un nuovo volto alla mediana campana, il regista è considerato da mesi un esubero alla Roma che sarebbe quindi ben disposta a cederlo. Occhio però anche alla candidatura di Ederson Moraes che avanza nelle ultime ore.

Lasempre piùsul mercato - Ufficiale l'acquisto dell'ex Napoli Simone Verdi per i granata. Insieme a lui arriva anche l'ufficialità dell'acquisto di Ederson, calciatore brasiliano ...Dusan Vlahovic sarà presto un calciatore della Juventus. Dopo l'accordo sull'ingaggio e le commissioni con l'entourage, ormai manca solo il comunicato ufficiale per il passaggio in bianconero dell'att ...Il mercato di riparazione segna il passo solo in casa Atalanta, dopo l'arrivo e la cessione importanti: la Salernitana si prende Verdi e Fazio