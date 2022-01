Quirinale, vertice dei centristi con Fi: uniti su Casini (Di sabato 29 gennaio 2022) Disponibili a sostenere oggi Pier Ferdinando Casini per il Quirinale: è quanto è emerso al termine di una riunione durata circa un'ora e mezza, appena terminata, alla quale hanno partecipato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Disponibili a sostenere oggi Pier Ferdinandoper il: è quanto è emerso al termine di una riunione durata circa un'ora e mezza, appena terminata, alla quale hanno partecipato il ...

Advertising

lorepregliasco : Il vertice del centrodestra previsto per le 19 rinviato a 'dopo le 21'. Di questo passo non si chiude nemmeno domani, temo #Quirinale - fattoquotidiano : La Russa (Fdi): “#Belloni per Meloni va bene” Ecco cosa sta accadendo: - lorepregliasco : In questo momento in corso vertice del centrodestra e anche vertice Pd-5S-LEU. Alle 16 assemblea dei grandi elettor… - MichelaRoi : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, vertice centristi con Fi: uniti su candidatura Casini #giovannitoti #fi #forzaitalia - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: #PresidenteDonna #M5S 'Può essere un passaggio storico', ecco le ultime notizie -