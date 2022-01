Quirinale, UFFICIALE: Sergio Mattarella rieletto Presidente (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella è stato rieletto ufficialmente alla guida del Quirinale. Lo spoglio è terminato con esito positivo per il quorum Si andava verso questa soluzione, che alla fine ha ricevuto conferma. Sergio Mattarella riacquisirà il suo ruolo di Presidente della Repubblica. Il Parlamento ha superato la soglia fatidica dei 505 voti, così il capo dello Stato ha ricevuto la conferma alla guida del Quirinale. In Aula si leva un applauso: è il segno che i “contatori” hanno fatto capire ai grandi elettori che è scattata la rielezione. Un’approvazione che è stata ricevuta a grande acclamazione da parte di tutta l’Aula. Dopo l’elezione, il Presidente della Camera Roberto Fico dovrà consegnare la lettera di elezione. Successivamente, ... Leggi su zon (Di sabato 29 gennaio 2022)è statoufficialmente alla guida del. Lo spoglio è terminato con esito positivo per il quorum Si andava verso questa soluzione, che alla fine ha ricevuto conferma.riacquisirà il suo ruolo didella Repubblica. Il Parlamento ha superato la soglia fatidica dei 505 voti, così il capo dello Stato ha ricevuto la conferma alla guida del. In Aula si leva un applauso: è il segno che i “contatori” hanno fatto capire ai grandi elettori che è scattata la rielezione. Un’approvazione che è stata ricevuta a grande acclamazione da parte di tutta l’Aula. Dopo l’elezione, ildella Camera Roberto Fico dovrà consegnare la lettera di elezione. Successivamente, ...

