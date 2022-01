Quirinale: Salvini, squadra governo resti e Mattarella bis (Di sabato 29 gennaio 2022) "Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) "Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo adi restare, e così laresta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se ...

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - cri_verde : È la resa definitiva di #Salvini, una sconfitta su tutti i fronti. In generale, la #CorsaAlQuirinale ha registrato… - pbrex668 : RT @lorepregliasco: Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risultato p… -