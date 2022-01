**Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (6) (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - La proposta elaborata dalla commissione Bicamerale presieduta da Massimo D'Alema nella tredicesima legislatura prevedeva invece l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con una durata del mandato di sei anni e la possibilità di una seconda elezione soltanto ma anche immediata. Quanto ai vincoli temporali per lo scioglimento della Camera che esprimeva la fiducia al Governo, rimaneva l'istituto del semestre bianco unito all'impossibilità di sciogliere l'Assemblea di Montecitorio nel primo anno di legislatura, quando questa fosse iniziata dopo l'elezione del Capo dello Stato. Infine nella riforma costituzionale approvata dal centrodestra nel novembre del 2005 e poi bocciata nel referendum popolare, rimaneva la possibilità della rielezione del Presidente della Repubblica, mentre veniva abrogato il semestre bianco in quanto il potere di scioglimento del Capo dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - La proposta elaborata dalla commissione Bicamerale presieduta da Massimo D'Alema nella tredicesima legislatura prevedeva invece l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con una durata del mandato di sei anni e la possibilità di una seconda elezione soltanto ma anche immediata. Quanto ai vincoli temporali per lo scioglimento della Camera che esprimeva la fiducia al Governo, rimaneva l'istituto del semestre bianco unito all'impossibilità di sciogliere l'Assemblea di Montecitorio nel primo anno di legislatura, quando questa fosse iniziata dopo l'elezione del Capo dello Stato. Infine nella riforma costituzionale approvata dal centrodestra nel novembre del 2005 e poi bocciata nel referendum popolare, rimaneva la possibilità della rielezione del Presidente della Repubblica, mentre veniva abrogato il semestre bianco in quanto il potere di scioglimento del Capo dello ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale rieleggibilità Il colloquio con Draghi , la telefonata col Cav: le mosse per il Mattarella bis ...è speso personalmente per convincere il presidente della Repubblica uscente a restare al Quirinale ... ribadire il suo no alla rieleggibilità oppure accettare questo sacrificio per il bene dell'Italia. ...

Sergio Mattarella, è Draghi a chiedergli di restare per 'il bene e la stabilità del Paese' ... gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia al Quirinale di ... ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per ...

