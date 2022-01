Quirinale | a Mattarella 387 voti | 64 a Nordio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sono stati 387 iottenuti da Sergionella settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato. A Carlo, candidato da FdI, sono andati 64mentre il pm Nino Di Matteo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Sono stati 387 i voti ottenuti da Sergionella settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato. A Carlo Nordio, candidato da FdI, sono andati 64 voti mentre il pm Nino Di Matteo ha incassato 40 voti. Dieci voti sono andati a ...AGI/Vista - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ottenuto 387 voti nel settimo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d'Italia, 40 a Nino Di Matteo. CameraRassegna ragionata dal web su: l'auspicio del filosofo veneziano sul Quirinale, l'urgenza di un ritorno della politica, la gufata contro l'Italia di Macron sulla Libia e molto altro .... Si capiscono ...“Dopo l’ennesima votazione a vuoto, la settima, si prospetta la rielezione del Presidente Mattarella quale via d’uscita scelta da tutte le forze politiche della maggioranza. Del resto, fin dall’inizio ...