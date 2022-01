Quirinale 2022 | la senatrice dopo incontro con Mattarella | Lui c' è

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle. E viene “beccata” al cellulare… - Balugano1 : RT @fanpage: ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un secondo mandato… - fernandocazzato : RT @fanpage: ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un secondo mandato… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

... 29 gennaio, a causa di una possibile rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica, l'inquilino delè sereno . Mattarella sembra non farsi distrarre troppo dalle ...Insomma, il governo Draghi (che con molte probabilità non salirà al) sembra intenzionato ... La legge, che proprio nelcompirà 30 anni, è un pilastro del welfare italiano in quanto ...La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l'elezione del Quirinale, cominciata alle 9,30, è finita in fumata nera con la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non aver ...Per una volta non sono stati i vertici dei partiti a decidere la linea, ma i parlamentari. È l’unica vera novità positiva di questa partita del Quirinale.