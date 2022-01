PRIMAFESTIVAL: LA STRISCIA SERALE DI RAI1 APRE LE DANZE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) Torna su RAI1 per il sesto anno consecutivo, PRIMAFESTIVAL, la STRISCIA quotidiana che guida il pubblico alla scoperta della 72esima edizione del FESTIVAL della Canzone Italiana, in onda da sabato 29 gennaio, tutti i giorni alle 20.35, subito dopo il Tg1. Il programma, rigorosamente in diretta dal Glass Studio collocato davanti al Teatro Ariston, è condotto dal trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto, e racconterà da differenti punti di vista tutta la kermesse. Il clima che si respira nella Città dei Fiori e tutto ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo, in rete e dalle pagine dei social. Il tutto per far vivere appieno, e in maniera transmediale, il più grande evento televisivo italiano. Gli autori del PRIMAFESTIVAL sono Walter ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 29 gennaio 2022) Torna super il sesto anno consecutivo,, laquotidiana che guida il pubblico alla scoperta della 72esima edizione deldella Canzone Italiana, in onda da sabato 29 gennaio, tutti i giorni alle 20.35, subito dopo il Tg1. Il programma, rigorosamente in diretta dal Glass Studio collocato davanti al Teatro Ariston, è condotto dal trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto, e racconterà da differenti punti di vista tutta la kermesse. Il clima che si respira nella Città dei Fiori e tutto ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo, in rete e dalle pagine dei social. Il tutto per far vivere appieno, e in maniera transmediale, il più grande evento televisivo italiano. Gli autori delsono Walter ...

Ultime Notizie dalla rete : PRIMAFESTIVAL STRISCIA Ciro Priello dei The Jackal: Sarò uno sciacallo pure a Sanremo ... ha partecipato a Tale e Quale Show ) - fa parte del trio (con Roberta Capua e Paola Di Benedetto) alla guida di PrimaFestival , la striscia quotidiana di Rai1 che introduce il Festival di Sanremo: "...

Roberta Capua negativa al Covid: "Pronta per PrimaFestival!" La striscia quotidiana di pochi minuti andr in onda ogni sera su Rai 1 subito dopo il TG1, da dietro le quinte del Teatro Ariston di Sanremo. Roberta Capua ha sconfitto il Covid e si sta preparando a ...

Ciro Priello dei The Jackal: «Sarò uno sciacallo pure a Sanremo» Corriere della Sera PrimaFestival 2022, quando inizia e il programma Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto sono pronti per il PrimaFestival 2022: quando inizia la striscia quotidiana che anticipa Sanremo.

Sanremo 2022, chi saranno i conduttori del PrimaFestival: c'è anche il bravissimo attore napoletano Anche quest'anno, prima di ogni puntata (per l'esattezza partire dal 29 gennaio e fino al 5 febbraio) andrà in onda su Rai 1 dalle 20:35 alle 20:45 la striscia del PrimaFestival , diventata una consue ...

