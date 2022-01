Palermo-Monterosi, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C (Di sabato 29 gennaio 2022) Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Renzo Barbera si disputerà il match Palermo-Monterosi, valevole per la 24.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i rosanero al sesto posto con 34 punti, mentre i biancorossi al quattordicesimo posto con 26 punti. Arbitrerà la sfida Stefano Nicolini della sezione A.I.A. di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Palermo-Campobasso: streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eleven Sports? Serie C, Palermo-Paganese: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Serie C, Picerno-Catanzaro: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Renzo Barbera si disputerà il match, valevole per la 24.a giornata del campionato diC (girone C) che vede in classifica i rosanero al sesto posto con 34 punti, mentre i biancorossi al quattordicesimo posto con 26 punti. Arbitrerà la sfida Stefano Nicolini della sezione A.I.A. di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Campobasso:tv Rai Sport o Eleven Sports?C,-Paganese:tv inC, Picerno-Catanzaro: ...

