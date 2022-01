Paganese-Bari streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere il match di Serie C (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Marcello Torre di Pagani si disputerà il match Paganese-Bari, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C Girone C. Il Bari continua la sua marcia inarrestabile verso il grande ritorno in Serie B: nonostante la frenata col Catania, il vantaggio resta piuttosto importante. La Paganese invece è in piena L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Monopoli-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Serie C, Catania-Bari 1-2 (Video Highlights): i pugliesi vincono al 94? con Simeri ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Marcello Torre di Pagani si disputerà il, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato diC Girone C. Ilcontinua la sua marcia inarrestabile verso il grande ritorno inB: nonostante la frenata col Catania, il vantaggio resta piuttosto importante. Lainvece è in piena L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Monopoli-Catania:tv in chiaro?C, Catania-1-2 (Video Highlights): i pugliesi vincono al 94? con Simeri ...

