Oggi è il conduttore più pagato di Mediaset: lo riconoscete? (Di sabato 29 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. riconoscete questo famosissimo conduttore? Qui era piuttosto giovane e in mano aveva un pupazzo rosa. Oggi è uno dei preferiti del pubblico riconoscete l’uomo in foto? Qui è giovanissimo e in mano ha un pupazzo rosa. Chi è stato un bambino negli anni Ottanta sicuramente vivrà delle emozioni grandissime. Questo conduttore, insieme all’inseparabile pupazzo di Leggi su youmovies (Di sabato 29 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.questo famosissimo? Qui era piuttosto giovane e in mano aveva un pupazzo rosa.è uno dei preferiti del pubblicol’uomo in foto? Qui è giovanissimo e in mano ha un pupazzo rosa. Chi è stato un bambino negli anni Ottanta sicuramente vivrà delle emozioni grandissime. Questo, insieme all’inseparabile pupazzo di

Advertising

Ted0foro : Come se fosse l'attribuzione di una legion d'onore o di un cavalierato, come trattassimo titolo e non una carica, e… - fortunatozeta : 'Tu oggi hai fatto dirette e controdirette' così Vespa a Maggioni. In realtà era Giorgino a voler dire quella frase… - axemii_ap : Alfonsino conduttore ha appena affermato al TG5 :'Oggi metterò sotto torchio Alex Belli per capire cosa ha in testa… - axemii_ap : Alfonsino conduttore ha appena affermato al TG5 :'Oggi metterò sotto torchio Alex Belli per capire cosa ha in testa… - DoloresFanti : RT @bronciolosa: Oggi, ieri e domani #FUORIKATIA per le cazzate che ha sempre sparato e per cui è sempre stata coperta da conduttore e opi… -