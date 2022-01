Morta dodicenne colpita da un arresto cardiaco a scuola (Di sabato 29 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta una dodicenne colpita da un arresto cardiaco lo scorso 27 gennaio mentre si trovava a scuola. La ragazzina era stata condotta immediatamente all'ospedale, ma oggi i medici, dopo una serie di accertamenti e dopo le... Leggi su today (Di sabato 29 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta unada unlo scorso 27 gennaio mentre si trovava a. La ragazzina era stata condotta immediatamente all'ospedale, ma oggi i medici, dopo una serie di accertamenti e dopo le...

Morta dodicenne colpita da un arresto cardiaco a scuola Today.it Catania, morte cerebrale per una 12enne dopo infarto: al via donazione organi La commissione medica dell'ospedale Garibaldi nuovo di Catania ha dichiarato la morte cerebrale della dodicenne che due giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco mentre era nella scuola elementare che ...

