Melissa Satta | l’amara confessione a Verissimo | “Un colpo basso”

(Di sabato 29 gennaio 2022) La showgirl sarda si racconta atra ricordi del passato e sguardo verso il futuro. Scopriamo cosa ha rivelatosi racconta ai microfoni di Silvia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Chi è: età, altezza, dove è nata, fidanzato, figlio, vita privata, carriera e biografia della showgirl e modella ospite oggi, sabato 28 gennaio, di Silvia Toffanin a Verissimo . Dove e quando ...a Verissimo: la separazione da Boateng? Non è stata una mia sceltae il dolore per la separazione La ritrovata felicità e i progetti per il futuro diOspite ...La showgirl sarda si racconta a Verissimo tra ricordi del passato e sguardo verso il futuro. Scopriamo cosa ha rivelato Melissa Satta.La bellissima Showgirl, Melissa Satta, ha definitivamente messo un punto alla relazione sentimentale con il calciatore Boateng. I due hanno avuto una meravigliosa storia d'amore dalla quale è nato Mad ...