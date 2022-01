Mattarella eletto all'ottavo scrutinio: è il quattordicesimo Presidente, cosa è accaduto da De Nicola ad oggi (Di domenica 30 gennaio 2022) Sergio Mattarella è il 14esimo Presidente della Repubblica, succede a se stesso, ed è stato eletto con 759 voti, risultando il secondo Capo dello Stato più votato dopo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 30 gennaio 2022) Sergioè il 14esimodella Repubblica, succede a se stesso, ed è statocon 759 voti, risultando il secondo Capo dello Stato più votato dopo...

Advertising

Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - Montecitorio : Lo scrutinio è concluso, Sergio #Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica italiana con 759 voti #Quirinale2022 - Corriere : ?? È ufficiale: Sergio Mattarella è stato eletto per la seconda volta presidente della Repubblica. Lo spoglio ha ric… - ModicaFilippo : RT @HMQueenBee: Mattarella che non vedrà mai la pensione eletto Millennial all’unanimità - FabioCassisa : RT @HMQueenBee: Mattarella che non vedrà mai la pensione eletto Millennial all’unanimità -