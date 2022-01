Mancini: «Balotelli? L’ho convocato perché è vecchio, magari…» (Di sabato 29 gennaio 2022) Roberto Mancini ha parlato al Daily Mail dell’Italia, del suo passato in Premier League e di alcuni singoli Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato al Daily Mail. Le sue parole: PREMIER LEAGUE – «Il periodo in Inghilterra era tutto così diverso dall’Italia: nuovi giocatori, un paese nuovo, il miglior campionato del mondo e tanti tifosi allo stadio solo per tifare la loro squadra. Ci sono momenti indimenticabili, come l’attacco alla squadra, che senza Tourè out per la Coppa d’Africa aveva bisogno di una scossa. Era un periodo complicato e avevo bisogno di ottenere una reazione. Poi quello dell’Everton è sempre stato un pessimo stadio e, infatti, avevamo perso uno a zero. Quindi ho pensato: ‘come faccio ad avere una reazione da questi ragazzi?’. Ho detto loro che senza Yaya Toure, erano una squadra di m***a! I giocatori ce l’avevano tutti quanti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Robertoha parlato al Daily Mail dell’Italia, del suo passato in Premier League e di alcuni singoli Il Ct dell’Italia, Roberto, ha parlato al Daily Mail. Le sue parole: PREMIER LEAGUE – «Il periodo in Inghilterra era tutto così diverso dall’Italia: nuovi giocatori, un paese nuovo, il miglior campionato del mondo e tanti tifosi allo stadio solo per tifare la loro squadra. Ci sono momenti indimenticabili, come l’attacco alla squadra, che senza Tourè out per la Coppa d’Africa aveva bisogno di una scossa. Era un periodo complicato e avevo bisogno di ottenere una reazione. Poi quello dell’Everton è sempre stato un pessimo stadio e, infatti, avevamo perso uno a zero. Quindi ho pensato: ‘come faccio ad avere una reazione da questi ragazzi?’. Ho detto loro che senza Yaya Toure, erano una squadra di m***a! I giocatori ce l’avevano tutti quanti ...

