LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: De Vries abbatte Vergne e passa in semifinale (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Antonio Felix Da Costa vs Lucas Di Grassi, altro duello da non perdere! 14.19 Dominio per De Vries! Qualifica perfetta per il leader del Mondiale di Mercedes che abbatte Vergne. Il francese di DS alza bandiera bianca. 14.18 De Vries vs Vergne! Parte il primo quarto di finale tra due campioni del mondo. 14.15 Tra poco il primo dei duelli. Il primo quarto di finale sarà tra Vergne e De Vries. Interessantissimo confronto per accedere alla semifinale. Due campioni del mondo sono pronti per darsi battaglia! 14.12 Mercedes perde l’autore della pole-position di ieri. L’ex pilota di F1 non passa il taglio, partirà in mezzo al gruppo! 14.10 Vandoorne eliminato! ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Antonio Felix Da Costa vs Lucas Di Grassi, altro duello da non perdere! 14.19 Dominio per De! Qualifica perfetta per il leader del Mondiale di Mercedes che. Il francese di DS alza bandiera bianca. 14.18 Devs! Parte il primo quarto di finale tra due campioni del mondo. 14.15 Tra poco il primo dei duelli. Il primo quarto di finale sarà trae De. Interessantissimo confronto per accedere alla. Due campioni del mondo sono pronti per darsi battaglia! 14.12 Mercedes perde l’autore della pole-position di ieri. L’ex pilota di F1 nonil taglio, partirà in mezzo al gruppo! 14.10 Vandoorne eliminato! ...

