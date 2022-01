Lazio, definita la cessione dell’attaccante: vola in Spagna! (Di sabato 29 gennaio 2022) Lazio – Muriqi è ormai un capitolo chiuso. L’attaccante arrivato nella capitale nel settembre 2020 sta per lasciare la città senza però aver lasciato il segno in maglia biancoceleste. Il pirata, cosi sopranominato, termina la sua avventura con soli due gol in 49 partite giocate. Muriqi-Lazio Il kosovaro volerà in Spagna, definito l’accordo con il Maiorca che lo prenderà tramite la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il riscatto è fissato a 12 milioni. A dare la notizia ufficiale è Sky Sport che aggiunge che l’intero ingaggio del 27enne verrà pagato dal club spagnolo. Ora si attende solo l’ufficialità delle due società. In attesa di conoscere la data delle visite mediche, la Lazio pensa già a chi prendere come nuovo vice-Immobile. Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022)– Muriqi è ormai un capitolo chiuso. L’attaccante arrivato nella capitale nel settembre 2020 sta per lasciare la città senza però aver lasciato il segno in maglia biancoceleste. Il pirata, cosi sopranominato, termina la sua avventura con soli due gol in 49 partite giocate. Muriqi-Il kosovaro volerà in Spagna, definito l’accordo con il Maiorca che lo prenderà tramite la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il riscatto è fissato a 12 milioni. A dare la notizia ufficiale è Sky Sport che aggiunge che l’intero ingaggio del 27enne verrà pagato dal club spagnolo. Ora si attende solo l’ufficialità delle due società. In attesa di conoscere la data delle visite mediche, lapensa già a chi prendere come nuovo vice-Immobile.

