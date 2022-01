GPDP e Agenzia per la cybersicurezza nazionale insieme per migliorare la tutela della privacy (Di sabato 29 gennaio 2022) Il protocollo d’intesa avrà durata biennale nella quale i due Istituti si impegneranno in una collaborazione fitta volta a migliorare il monitoraggio sullo spazio cibernetico Il lavoro del Garante per la privacy, da quando i social dominano la vita quotidiana, ed i dati personali sono diventati merce preziosa, venduti al miglior offerente, è decisamente complicato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 29 gennaio 2022) Il protocollo d’intesa avrà durata biennale nella quale i due Istituti si impegneranno in una collaborazione fitta volta ail monitoraggio sullo spazio cibernetico Il lavoro del Garante per la, da quando i social dominano la vita quotidiana, ed i dati personali sono diventati merce preziosa, venduti al miglior offerente, è decisamente complicato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Aware_thinktank : Firmato il protocollo d’intesa tra Pasquale Stanzione, Presidente @GPDP_IT, e @robertobaldoni, Direttore dell’Agenz… - eteria_cloud : Scambio di informazioni e promozione di buone pratiche di #sicurezza e protezione dei #datipersonali: ecco lo scopo… - equipeprivacy : RT @GPDP_IT: Diritti dei cittadini e tutela della sicurezza nazionale nel cyberspazio: #GarantePrivacy e Agenzia per la Cybersicurezza Nazi… - dimtUER : Cybersecurity in Italia, firmata la collaborazione tra GPDP e ACN - Agenzia per la cybersicurezza nazionale - IdpAlbania : RT @GPDP_IT: Diritti dei cittadini e tutela della sicurezza nazionale nel cyberspazio: #GarantePrivacy e Agenzia per la Cybersicurezza Nazi… -