GfVip, Alex Belli a nudo: "Ho fatto l'amore con entrambe". Il gelo di Signorini

Lui. Ancora lui. Al Grande Fratello vip torna Alex Belli, uno dei concorrenti più discussi dell'ultima edizione. L'ex attore di Centovetrine, al centro del triangolo con Delia Duran (sua moglie) e Soleil Sorge, aveva litigato con Alfonso Signorini durante l'ultima puntata. Stavolta arriva in studio da protagonista indiscusso e siede al centro di fronte al conduttore. Un faccia a faccia per svelare la verità su quell'amore libero. E dice: "Mia moglie e Soleil? Ho fatto l'amore con entrambe, ma in maniera diversa. A me dispiace molto non farmi capire da te e dal pubblico. A volte non mi capisco nemmeno io - ha esordito - Amo mia moglie, ho un amore diverso e anticonvenzionale per Soleil, ti prende di testa, è enigmatica. A chi rinuncerei? "A Soleil, per ...

