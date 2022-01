Due ricette tipicamente inglesi tratte dal libro "Pride and Pudding" della fotografa e food writer belga Regula Ysewijn (Di sabato 29 gennaio 2022) Eve’s Pudding. Ricetta e foto di Regula Ysewijn, tratte da “Pride and Pudding” (Guido Tommasi Editore). EVE’S Pudding Ingredienti: 3 mele da tavola, per esempio bramley50 g uvetta di Corinto1 cucchiaio di zucchero di canna chiaro200 g burro2 cucchiaini di scorza di limone tritata finemente50 g zucchero di canna chiaro4 uova200 g pangrattato fresco Procedimento Scaldate il forno a 180°C. Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliate la polpa a pezzi grandi ma eleganti. Imburrate generosamente lo stampo per pie o la tortiera e metteteci le mele, l’uvetta e lo zucchero. Preparate l’impasto lavorando il burro a crema in una ciotola con la scorza di limone e lo zucchero in più, unite un uovo alla volta, mescolando di continuo, poi aggiungete gradualmente ... Leggi su iodonna (Di sabato 29 gennaio 2022) Eve’s. Ricetta e foto dida “and” (Guido Tommasi Editore). EVE’SIngredienti: 3 mele da tavola, per esempio bramley50 g uvetta di Corinto1 cucchiaio di zucchero di canna chiaro200 g burro2 cucchiaini di scorza di limone tritata finemente50 g zucchero di canna chiaro4 uova200 g pangrattato fresco Procedimento Scaldate il forno a 180°C. Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliate la polpa a pezzi grandi ma eleganti. Imburrate generosamente lo stampo per pie o la tortiera e metteteci le mele, l’uvetta e lo zucchero. Preparate l’impasto lavorando il burro a crema in una ciotola con la scorza di limone e lo zucchero in più, unite un uovo alla volta, mescolando di continuo, poi aggiungete gradualmente ...

