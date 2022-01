Digitale terrestre, allarme Rai: cosa succederà a molti (Di domenica 30 gennaio 2022) Il passaggio al Digitale terrestre potrebbe comportare delle problematiche per i canali Rai che offre una soluzione Il passaggio alla nuova tecnologia Digitale sta avvenendo in maniera graduale in Italia. Tuttavia, molte emittenti si stanno organizzando man mano per decidere anche le strategie future. Alcuni canali, infatti, hanno deciso di lasciare il Digitale terrestre mentre L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 30 gennaio 2022) Il passaggio alpotrebbe comportare delle problematiche per i canali Rai che offre una soluzione Il passaggio alla nuova tecnologiasta avvenendo in maniera graduale in Italia. Tuttavia, molte emittenti si stanno organizzando man mano per decidere anche le strategie future. Alcuni canali, infatti, hanno deciso di lasciare ilmentre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Martina87736209 : RT @HSHQIta: ??| In occasione del compleanno di Harry, il 1º febbraio, VH1 (canale 67 del digitale terrestre) dedicherà un'ora, dalle 19.00… - DanyRoss70 : RT @LaRagione_eu: MATTARELLA BIS Alle 23.30 il Direttore @fulviogiuliani in diretta su @RaiNews, canale 48 del digitale terrestre, per comm… - radiokemonia : Stai ascoltando: Sylvester-Take Me to Heaven (Remix) La musica anni 80 solo su - onlythsbrve : RT @HSHQIta: ??| In occasione del compleanno di Harry, il 1º febbraio, VH1 (canale 67 del digitale terrestre) dedicherà un'ora, dalle 19.00… - radiokemonia : Stai ascoltando: Addy van der Zwan, The Michael Zager Band-Let's All Chant La musica anni 80 solo su… -