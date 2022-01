Covid, per i no vax rischio di finire in terapia intensiva 27 volte più alto (Di sabato 29 gennaio 2022) Il vaccino contro il Covid sta dimostrando la sua efficacia contro la malattia grave e l'ospedalizzazione: a dimostrarlo sono i dati contenuti nell'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità. Il tasso di... Leggi su europa.today (Di sabato 29 gennaio 2022) Il vaccino contro ilsta dimostrando la sua efficacia contro la malattia grave e l'ospedalizzazione: a dimostrarlo sono i dati contenuti nell'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità. Il tasso di...

Advertising

RobertoBurioni : Un altro studio randomizzato conferma l’inefficacia del siero iperimmune per la terapia di COVID-19 nei ricoverati… - angelomangiante : In uno Slam preceduto dalla infelice vicenda Djokovic, #Nadal riempie la scena con umiltà e correttezza. A quasi 3… - bambinogesu : Superato oggi per la prima volta il numero complessivo di 80 pazienti ricoverati con Covid-19 al Bambino Gesù. Si t… - barbymila27 : RT @OrtigiaP: La grande arma usata contro il Covid fin dall’inizio è stata la campagna psicomediatica, l’estensione a livello planetario e… - EttoreCasoni : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: minacce @sruotolo1 inaccettabili per un paese civile. Le forze dell’ordine ident… -