Covid, Iss: "Decessi e terapie intensive, i non vaccinati rischiano fino a 27 volte di più" (Di sabato 29 gennaio 2022) I dati del nuovo report esteso dell'Istituto superiore della sanità ribadiscono l'efficacia del vaccino e i maggiori rischi per chi non si è ancora immunizzato contro il l'infezione da Sars-CoV-2. In crescita i casi per i minori nelle fasce tra i 5 e gli 11 anni e per gli under 5. Dati che secondo l'Iss sono il risultato "dalla maggiore attività di screening effettuata all'interno delle strutture scolastiche". In calo, rispetto alla settimana precedente, l'incidenza nella fascia 12-15 mentre quella 16-19 conferma la tendenza in discesa già evidenziata nella settimana precedente. Il tasso di mortalità tra i non vaccinati over 12 che, nel periodo tra il 3 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022, risulta essere nove volte più alto (60,2 Decessi per 100mila persone) rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni ...

