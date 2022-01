Come convivere in modo saggio con la paura (Di sabato 29 gennaio 2022) La sfida più importante e fondamentale della vita è trovare un bilanciamento tra correre rischi e mantenersi al sicuro. Abbiamo imparato perché gli animali sanno essere cauti e perché dovremmo farlo anche noi. Tuttavia, questo antico equilibrio esistenziale richiede che si prenda in eguale considerazione un’altra cruda verità: gli individui troppo cauti o moriranno di fame o saranno surclassati dagli individui meno cauti. Chi è troppo cauto non sopravvive. Abbiamo bisogno di sapere sia che cosa temere sia che cosa non temere. Disponiamo di un armamentario di abilità cognitive che sono a loro volta il prodotto della selezione naturale. Dobbiamo integrare questo sapere specializzato con il modello e gli strumenti intellettuali che abbiamo sviluppato studiando i nostri progenitori che l’evoluzione ha premiato. Gli umani ricorrono spesso alle analisi formali di costi/benefici per decidere ... Leggi su linkiesta (Di sabato 29 gennaio 2022) La sfida più importante e fondamentale della vita è trovare un bilanciamento tra correre rischi e mantenersi al sicuro. Abbiamo imparato perché gli animali sanno essere cauti e perché dovremmo farlo anche noi. Tuttavia, questo antico equilibrio esistenziale richiede che si prenda in eguale considerazione un’altra cruda verità: gli individui troppo cauti o moriranno di fame o saranno surclassati dagli individui meno cauti. Chi è troppo cauto non sopravvive. Abbiamo bisogno di sapere sia che cosa temere sia che cosa non temere. Disponiamo di un armamentario di abilità cognitive che sono a loro volta il prodotto della selezione naturale. Dobbiamo integrare questo sapere specializzato con il modello e gli strumenti intellettuali che abbiamo sviluppato studiando i nostri progenitori che l’evoluzione ha premiato. Gli umani ricorrono spesso alle analisi formali di costi/benefici per decidere ...

