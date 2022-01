C'è posta per te 2022: ospiti Roberto Mancini e Marco Bocci, stasera su Canale 5 (Di sabato 29 gennaio 2022) stasera su Canale 5 alle 21:30 appuntamento con C'è posta per te 2022, il people show condotto da Maria De Filippi: Roberto Mancini e Marco Bocci sono gli ospiti della quarta puntata. Torna C'è posta per te 2022, stasera su Canale 5 alle 21:30, con la quarta puntata di stagione. Il people show di Maria De Filippi, di settimana in settimana, in base agli ascolti (mai sotto i 5 milioni di spettatori), si conferma il programma del weekend preferito dagli italiani. Anche in questo sabato 29 gennaio non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari: questa settimana saranno il ct della Nazionale ... Leggi su movieplayer (Di sabato 29 gennaio 2022)su5 alle 21:30 appuntamento con C'èper te, il people show condotto da Maria De Filippi:sono glidella quarta puntata. Torna C'èper tesu5 alle 21:30, con la quarta puntata di stagione. Il people show di Maria De Filippi, di settimana in settimana, in base agli ascolti (mai sotto i 5 milioni di spettatori), si conferma il programma del weekend preferito dagli italiani. Anche in questo sabato 29 gennaio non mancheranno glivip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari: questa settimana saranno il ct della Nazionale ...

