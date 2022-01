Cassese | “Amazon compra il Napoli? io ci credo Vi spiego tutto”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 gennaio 2022)vuole il, Pasquale, genio dell’E-comerce crede nelle voci che vorrebbero Bezos interessato al club azzurro. Il giornalista e speaker di 1 Station Radio, Cerchione è stato il primo in assoluto a parlare dell’interesse di Bezos per il. In tanti sono scettici, ma dopo le sue indiscrezioni si è saputo che Bezos punta molto su. Della stessa idea anche Simon Kuper giornalista del Financial Times. Il genio dell’E-commerce italiano Pasqualeai microfoni di 1station radio ammette di credere all’idea che Jeff Bezos fondatore divuolere il: Quante possibilità per l’ipotesi? “Ilè stata la prima società di ...