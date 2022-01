Calciomercato Inter, stretta per Frattesi: ecco come può arrivare subito (Di sabato 29 gennaio 2022) Davide Frattesi potrebbe diventare un calciatore nerazzurro già in questi ultimi giorni: le ultime sul Calciomercato Inter Frattesi è ormai il nome caldo per il centrocampo dell’Inter. Il calciatore del Sassuolo è tra i giovani più Interessanti del panorama italiano, per questo Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare su di lui. come riporta Calciomercato.com, la possibilità di portare in nerazzurro il classe 1999 già a gennaio è difficile, ma potrebbe avvenire nel caso in cui Vecino salutasse Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Davidepotrebbe diventare un calciatore nerazzurro già in questi ultimi giorni: le ultime sulè ormai il nome caldo per il centrocampo dell’. Il calciatore del Sassuolo è tra i giovani piùessanti del panorama italiano, per questo Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare su di lui.riporta.com, la possibilità di portare in nerazzurro il classe 1999 già a gennaio è difficile, ma potrebbe avvenire nel caso in cui Vecino salutasse Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

