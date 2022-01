Caicedo: 'Inzaghi ha fatto di tutto per portarmi all'Inter. Fiero di essere il primo ecuadoriano' (Di sabato 29 gennaio 2022) Caicedo si sta già immergendo con grande entusiasmo nel mondo Inter. Oggi il giocatore si è sottoposto a un'altra seduta atletica (c'era anche Gosens che sta continuando il lavoro di recupero dall'... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022)si sta già immergendo con grande entusiasmo nel mondo. Oggi il giocatore si è sottoposto a un'altra seduta atletica (c'era anche Gosens che sta continuando il lavoro di recupero dall'...

Advertising

DiMarzio : #Inter, la prima intervista di Caicedo da nerazzurro - AlfredoPedulla : #Inter: #Inzaghi gradisce #Caicedo, nessuna chance per #Zaza. Vertice forse martedì per una valutazione completa.… - CB_Ignoranza : - Inter 2-1 Juventus, gol di Sanchez al 120’ - Inter 3-2 Empoli, gol di Ranocchia al 91’ - Inter 2-1 Venezia, gol d… - infoitsport : Caicedo: 'Inzaghi ha fatto di tutto per portarmi all'Inter. Fiero di essere il primo ecuadoriano' - REGGIESARMIENT1 : RT @Gazzetta_it: #Caicedo: 'Inzaghi ha fatto di tutto per portarmi all'Inter. Fiero di essere il primo ecuadoriano' -