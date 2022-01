Brad Pitt è ancora single: nessun flirt all’orizzonte per l’ex di Angelina (Di sabato 29 gennaio 2022) Una storia d’amore che ha fatto sognare l’intera Hollywood e non solo, ma che ormai da tempo è giunta al capolinea con conseguenti battaglie legali che hanno fatto tanto discutere. Nel frattempo, la vita individuale dei due attori procede, ma forse con qualche intoppo. Per Brad Pitt sembra non esserci alcun flirt all’orizzonte, nonostante le voci presunte che lo vedevano insieme alla cantante svedese Lykke Li, sua vicina di casa. Brad Pitt ancora single, dopo Angelina nessun flirt Dal primo secondo, la notizia della presunta relazione tra Brad Pitt e la cantante svedese Lykke Li ha fatto il giro del mondo, ma a quanto pare è stato solo un grande vociare fondato su ... Leggi su dilei (Di sabato 29 gennaio 2022) Una storia d’amore che ha fatto sognare l’intera Hollywood e non solo, ma che ormai da tempo è giunta al capolinea con conseguenti battaglie legali che hanno fatto tanto discutere. Nel frattempo, la vita individuale dei due attori procede, ma forse con qualche intoppo. Persembra non esserci alcun, nonostante le voci presunte che lo vedevano insieme alla cantante svedese Lykke Li, sua vicina di casa., dopoDal primo secondo, la notizia della presunta relazione trae la cantante svedese Lykke Li ha fatto il giro del mondo, ma a quanto pare è stato solo un grande vociare fondato su ...

