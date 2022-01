Belloni, Cartabia e Severino: le tre candidate per il Quirinale con Draghi, Amato e Casini (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre Sergio Mattarella riceve 336 voti nella sesta votazione per il Quirinale, Matteo Salvini e Giuseppe Conte lavorano per «una presidente donna» e le candidate forti sono la dirigente del Dis Elisabetta Belloni, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e l’ex guardasigilli Paola Severino. Ma sul tavolo restano anche le ipotesi Mario Draghi, Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini. Il vertice di centristi e Forza Italia che si è chiuso in nottata sceglie Casini. Mentre il Pd ha consegnato quattro nomi al centrodestra: Belloni, Severino, Amato e Casini. Stamattina si svolgerà un vertice di maggioranza e Antonio Tajani ha già promesso che Fi parteciperà. ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre Sergio Mattarella riceve 336 voti nella sesta votazione per il, Matteo Salvini e Giuseppe Conte lavorano per «una presidente donna» e leforti sono la dirigente del Dis Elisabetta, la ministra della Giustizia Martae l’ex guardasigilli Paola. Ma sul tavolo restano anche le ipotesi Mario, Giulianoe Pier Ferdinando. Il vertice di centristi e Forza Italia che si è chiuso in nottata sceglie. Mentre il Pd ha consegnato quattro nomi al centrodestra:. Stamattina si svolgerà un vertice di maggioranza e Antonio Tajani ha già promesso che Fi parteciperà. ...

CarloCalenda : Voteremmo la #Belloni con convinzione. Cartabia ha più esperienza come garante della costituzione. Belloni più espe… - lorepregliasco : Se salta Belloni, ma ormai Conte e Salvini pensano di essersi esposti troppo su 'una donna Presidente della Repubbl… - lorepregliasco : Belloni o Cartabia? #Quirinale - Aliseiafaery : RT @lorepregliasco: Se salta Belloni, ma ormai Conte e Salvini pensano di essersi esposti troppo su 'una donna Presidente della Repubblica'… - garmark83 : Il giorno in cui, parlando di Cartabia, Belloni, ecc... smetteremo di premettere che sono donne (come se non si sap… -