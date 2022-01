Uomini e Donne, Matteo e la corteggiatrice Federica: primo bacio in esterna (ANTICIPAZIONI) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le ANTICIPAZIONI della puntata di Uomini e Donne, registrata giovedì 27 gennaio, rivelano il primo bacio del tronista Matteo Ranieri e la sua corteggiatrice Federica: scopriamo cosa è successo in esterna e tutti i dettagli della puntata. Leggi anche: Uomini e Donne Denise: chi è la corteggiatrice di Matteo? Cognome, età, tumore, ex fidanzato, Australia, lavoro, genitori, Instagram Uomini e Donne: Matteo... Leggi su donnapop (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ledella puntata di, registrata giovedì 27 gennaio, rivelano ildel tronistaRanieri e la sua: scopriamo cosa è successo ine tutti i dettagli della puntata. Leggi anche:Denise: chi è ladi? Cognome, età, tumore, ex fidanzato, Australia, lavoro, genitori, Instagram...

Advertising

_Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - myrtamerlino : Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - Maddylena4 : Habus uscita uomini e uscita donne #AskMantikIntikam #EsZan - an12frnc : RT @myrtamerlino: Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo e poch… -