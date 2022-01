Sanremo, i Big si misurano sui social: Morandi-Emma-Mahmood in pole (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sulla scia del caso Fedez/Ferragni dell’anno scorso, DeRev ha stilato la classifica, stimando l’impatto delle community sulla competizione L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sulla scia del caso Fedez/Ferragni dell’anno scorso, DeRev ha stilato la classifica, stimando l’impatto delle community sulla competizione L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IlContiAndrea : I Big di #Sanremo2022 più forti sui social in vista del televoto: (a sorpresa) Gianni Morandi va “a cento all’ora”… - RaiRadio2 : E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei ?? #Sanremo2022 si avvicina… Vogliamo ricordare il 1984 in cui un… - ItaliaRai : @RaiRadio7 e Rai Italia presentano in esclusiva le interviste ai Big di @SanremoRai 2022 @MariaCristinaZo intervist… - mariann60059306 : RT @Angela11215675: Sapere Sangio a Sanremo tra grandi big della musica italiana è bellissimo chissà quanto sarà emozionato sono emozionata… - ItaliaRai : @RaiRadio7 e Rai Italia presentano in ESCLUSIVA LE INTERVISTE AI BIG di @SanremoRai 2022 @italiaconvoirai… -