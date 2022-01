Quirinale, fumata nera al quinto scrutinio. Per la Casellati 382 voti, 71 i franchi tiratori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra per il Quirinale, ha ottenuto 382 voti nel quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. 46 preferenze sono andate al capo dello Stato, Sergio Mattarella; 38 al pm Nino Di Matteo, ora componente del Csm; 8 a Silvio Berlusconi, 7 alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e al coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani; 6 a Pier Ferdinando Casini. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9, come i voti dispersi. Presenti 936, votanti 530, astenuti 406. A Casellati sono dunque mancati 71 voti rispetto ai 453 grandi elettori del centrodestra. Il sesto scrutinio è stato convocato per le 17. Le conferenze congiunte dei capigruppo di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – La presidente del Senato, Elisabetta, candidata del centrodestra per il, ha ottenuto 382nelper l’elezione del Presidente della Repubblica. 46 preferenze sono andate al capo dello Stato, Sergio Mattarella; 38 al pm Nino Di Matteo, ora componente del Csm; 8 a Silvio Berlusconi, 7 alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e al coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani; 6 a Pier Ferdinando Casini. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9, come idispersi. Presenti 936, votanti 530, astenuti 406. Asono dunque mancati 71rispetto ai 453 grandi elettori del centrodestra. Il sestoè stato convocato per le 17. Le conferenze congiunte dei capigruppo di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Quirinale, fumata nera alla quinta votazione: 382 voti per Casellati #Quirinale #Casellati… - Tommasolabate : +++ A naso, si chiude nelle prossime ore. È tutto apparecchiato perché Conte, Letta e Salvini, prima della notte,… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Per l'elezione del Presidente della Repubblica è ancora fumata nera al termine del quinto scru… - sologiuma : RT @Patty66509580: Corsa al Quirinale, anche al quinto scrutinio è fumata nera. Casellati non incassa il quorum di 505 voti. Nel pomeriggio… - PupiaTv : Quirinale 2022, altra fumata nera: per Casellati 382 voti, 71 franchi tiratori -