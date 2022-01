Per Zaia oggi “dev’essere la giornata buona, si deve tornare in Regione” (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – Per Zaia oggi “dev’essere la giornata buona”. Perché? Presto detto: “Dobbiamo dare attenzione alle Regioni, siamo ancora in pieno Covid, siamo concentrati lì. Penso sia la giornata buona e spero che lo sia, anche perché questo allineamento con l’astensione ci porta alla fase successiva di far uscire il nome e farlo votare. Spero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zaia sulla situazione nella Lega: “C’è un normale dibattito” “Veneto zona gialla per almeno 2 settimane”, l’annuncio di Zaia Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva Zaia sul Quirinale: “Avanti step by step, i nomi proposti sono di qualità” ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – Perla”. Perché? Presto detto: “Dobbiamo dare attenzione alle Regioni, siamo ancora in pieno Covid, siamo concentrati lì. Penso sia lae spero che lo sia, anche perché questo allineamento con l’astensione ci porta alla fase successiva di far uscire il nome e farlo votare. Spero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla situazione nella Lega: “C’è un normale dibattito” “Veneto zona gialla per almeno 2 settimane”, l’annuncio diBerlusconi domani probabilmente scioglierà la riservasul Quirinale: “Avanti step by step, i nomi proposti sono di qualità” ...

