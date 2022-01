Ounas rientra a Napoli, l’algerino dovrà farlo al suo arrivo! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha rinviato di ventiquattro ore il suo arrivo ma quest’oggi Adam Ounas farà rientro a Napoli. Il motivo per aver rimandato il suo rientro, come spiegato dal Corriere dello Sport, è legato ad una questione sul piano voli indipendente dalla sua volontà che tra l’altro non ha creato nessun problema di sorta. Adam Ounas, Napoli-SpeziaUna volta atterrato a Napoli, l’algerino effettuerà tutti gli esami necessari per chiarire le problematiche presentatesi durante le visite di idoneità effettuate in Camerun post Covid, alla vigilia dell’ultima partita della fase a gironi della Coppa d’Africa che ha portato alla successiva eliminazione della sua Algeria. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha rinviato di ventiquattro ore il suo arrivo ma quest’oggi Adamfarà rientro a. Il motivo per aver rimandato il suo rientro, come spiegato dal Corriere dello Sport, è legato ad una questione sul piano voli indipendente dalla sua volontà che tra l’altro non ha creato nessun problema di sorta. Adam-SpeziaUna volta atterrato aeffettuerà tutti gli esami necessari per chiarire le problematiche presentatesi durante le visite di idoneità effettuate in Camerun post Covid, alla vigilia dell’ultima partita della fase a gironi della Coppa d’Africa che ha portato alla successiva eliminazione della sua Algeria.

