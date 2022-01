Netflix e la causa di diffamazione per “La Regina degli Scacchi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) A distanza di più di un anno dalla pubblicazione della celebre miniserie La Regina degli Scacchi, Netflix dovrà affrontare un processo per diffamazione. Il drama creato da Scott Frank e Allan Scott ripercorre le gesta di una giovane bambina prodigio e si ispira all’omonimo romanzo di Walter Tevis. Tuttavia, non tutti sembrano aver gradito alcuni passaggi della trasposizione. In particolare la nota Scacchista georgiana, un tempo sovietica, Nona Terent’evna Gaprindašvili, la quale ha citato in giudizio la piattaforma di distribuzione per 5 milioni di dollari. E adesso, stando a quanto riporta un’Ansa dell’Ultima Ora, il colosso dello streaming dovrà rispondere alla causa. La campionessa della Georgia contro Netflix: uno show ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) A distanza di più di un anno dalla pubblicazione della celebre miniserie Ladovrà affrontare un processo per. Il drama creato da Scott Frank e Allan Scott ripercorre le gesta di una giovane bambina prodigio e si ispira all’omonimo romanzo di Walter Tevis. Tuttavia, non tutti sembrano aver gradito alcuni passaggi della trasposizione. In particolare la notasta georgiana, un tempo sovietica, Nona Terent’evna Gaprindašvili, la quale ha citato in giudizio la piattaforma di distribuzione per 5 milioni di dollari. E adesso, stando a quanto riporta un’Ansa dell’Ultima Ora, il colosso dello streaming dovrà rispondere alla. La campionessa della Georgia contro: uno show ...

